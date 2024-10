A semana do Juventude inicia oficialmente, nesta terça-feira (22), quando o elenco se reapresenta para começar a preparação visando a 31ª rodada do Brasileirão. No próximo sábado, às 19h, o Ju encara o Flamengo, no Maracanã. A equipe de Jair Ventura não vence há quatro partidas na competição. Mesmo com desfalques, o time tem apresentado boas atuações e isso gera uma perspectiva positiva.