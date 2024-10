Os jovens talentos da Escola de Futebol do Juventude tiveram a oportunidade de realizar um sonho neste domingo (20). Em excursão para disputar sete amistosos na Espanha, a garotada do Ju assistiu a goleada do Barcelona por 5 a 1 sobre o Sevilla, no Estádio Olímpico Lluís Companys, pelo Campeonato Espanhol.