Foi com emoção que a gurizada do Juventude garantiu vaga entre os quatro melhores do Campeonato Gaúcho Sub-20. O alviverde venceu o Futebol Com Vida nos pênaltis por 8 a 7, após vitória de 1 a 0 nos 90 minutos. Na partida de ida, o Verdão havia perdido por 1 a 0. Miguel marcou o gol Jaconero.