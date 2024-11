Os números do Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, neste Campeonato Brasileiro, aumentam a expectativa alviverde de permanência na elite nacional. O aproveitamento atual é semelhante ao de 2021, ano em que o Verdão conseguiu escapar do rebaixamento. Neste sábado (2), o Ju recebe o Fortaleza, às 18h30min, pela 32ª rodada.