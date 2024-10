O Brasileirão 2024 entra na sua reta final. As definições do campeão, das vagas para as competições sul-americanas e os quatro times rebaixados acontecerão em oito rodadas. O Juventude não vence há quatro rodadas na Série A e se aproximou perigosamente da temida zona do rebaixamento. No entanto, as duas últimas atuações criaram uma perspectiva positiva.