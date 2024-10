Nas quadras Notícia

Com participação de dois times gaúchos, 17ª edição do NBB começa neste sábado

Com grupos renovados, Caxias do Sul Basquete e União Corinthians estreiam apenas na próxima semana, no dia 15, atuando contra rivais do Nordeste

11/10/2024 - 16h00min Atualizada em 11/10/2024 - 16h12min