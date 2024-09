O União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, sofreu sua segunda derrota no Torneio Interligas, na cidade argentina de Corrientes, ao ser superado na quinta-feira (26), à noite, pelo Fortaleza Basquete Cearense, por 84 a 64. A competição é organizada em parceria pela Liga Nacional de Basquete (LNB) e Liga Nacional de Básquet, da Argentina, e serve de preparação para a temporada 2024-25 do NBB.