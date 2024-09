Um dos representantes gaúchos na próxima edição do Novo Basquete Brasil (NBB), que terá início no dia 12 de outubro, o Ceisc/União Corinthians, de Santa Cruz do Sul disputará o Torneio Interligas, na cidade argentina de Corrientes. A competição é organizada em parceria pela Liga Nacional de Basquete (LNB) e a Liga Nacional de Básquet, da Argentina.