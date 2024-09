Pela terceira vez na história, a Argentina é campeã do Sul-Americano feminino de basquete. Neste sábado (7), em Santiago, no Chile, a seleção argentina derrotou o Brasil por 84 a 76 e repetiu as conquistas de 1948 e 2018. Já as brasileiras ficaram com o vice pela sétima vez em 38 edições do torneio.