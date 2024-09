2024/2025 Notícia

Tabela definida: Caxias Basquete fará sua estreia no NBB atuando no Ceará

Liga anunciou as datas e horários dos confrontos do primeiro turno da 17ª edição do campeonato nacional. Largada da equipe caxiense será no dia 15 de outubro, contra o Fortaleza/Basquete Cearense

28/08/2024 - 15h39min Atualizada em 28/08/2024 - 15h47min