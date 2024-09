Observador e enérgico quando tem que ser, o técnico Jair Ventura não se fará presente na beira do campo no comando do Juventude, neste domingo (29), às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi. Contra o Bragantino, o treinador terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Mesmo em caso de vitória, não haverá dancinha no gramado Jaconi. Ele não pode estar nem nas dependências do estádio.