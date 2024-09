A categoria sub-19 do Basquete do Recreio da Juventude vai em busca de mais uma grande marca na temporada. Campeão estadual no final de 2023, quebrando jejum de 32 anos do Clube, do Sul-Brasileiro e da classificatória do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI), a equipe agora irá para a fase quente da competição nacional, junto com as 15 principais equipes do país na categoria. O torneio inicia a partir desta terça-feira (24), no Rio de Janeiro.