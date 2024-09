Temos chances? Notícia

Falcão aponta favoritos ao título do Mundial de futsal e afirma: "Todas as seleções caíram muito na parte individual"

Craque brasileiro estará em Caxias do Sul participando do Jogo do Rei, nesta sexta-feira (13) e avaliou chances do time comandado pelo técnico Marquinhos Xavier

12/09/2024 - 16h30min