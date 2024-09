Rivais na Série B de 2023, Juventude e Vitória ascenderam para a elite e voltam a se enfrentam neste sábado (21), às 16h, no Barradão, em Salvador. Por lá, o time do técnico Jair Ventura terá um confronto direto pela 27ª rodada do Brasileirão e tentará somar pontos importantes para se manter distante do Z-4.