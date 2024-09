O Juventude entra em campo no próximo domingo (29), às 11h, diante do Bragantino e o time alviverde terá mais mudanças. Inclusive, no reservado, quem estará em campo não será Jair Ventura. O técnico cumpre suspensão pelo terceiro amarelo. Gerson Ramos, auxiliar da casa vai comandar o time neste jogo. O treinador não pode estar nem no estádio Alfredo Jaconi.