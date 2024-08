Não era o final de campeonato que o torcedor do Caxias imaginava. Neste dia 24 de agosto, o time grená disputa seu último jogo oficial da temporada. Contra o CSA, em Maceió-AL, a equipe de Thiago Gomes se despedirá da Série C do Brasileiro a partir das 17h, no Estádio Rei Pelé.