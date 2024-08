O Juventude se reapresentou nesta segunda-feira (26) com o foco na primeira decisão das quartas de final da Copa do Brasil. O compromisso de ida será contra o Corinthians na quinta-feira (29), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi. Agora, a equipe alviverde dará uma pausa no Brasileirão após perder para o Atlético-GO por 2 a 1, no último final de semana.