É campeão! Notícia

Fora de casa, Juventude vence o Inter e conquista o título do Gauchão sub-17

Verdão, do técnico Fernando Garcia, derrotou o colorado no CT Morada dos Quero-Queros por 1 a 0. No jogo de ida, com mando do Papo, as equipes haviam empatado em 0 a 0

24/08/2024 - 17h02min Atualizada em 24/08/2024 - 17h03min