O Juventude segue aprontando pra cima dos Gigantes do futebol brasileiro. Depois de derrubar o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a vítima da vez foi o líder do Brasileirão. Diante do Botafogo, na manhã deste domingo (11), o time de Jair Ventura teve uma grande atuação ofensiva, sofreu no final, mas saiu de campo com a vitória por 3 a 2.