Valendo a taça Notícia

Juventude decide o título do Gauchão sub-17 contra o Inter neste sábado

Partida de volta da decisão será na casa colorada, no CT Morada dos Quero-Queros. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0 no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha

23/08/2024 - 17h34min