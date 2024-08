Confiante Notícia

Goleiro avalia chances de permanência do Caxias na Série C após vitória com o Ferroviário: "Demos um passo muito importante"

Thiago Coelho ainda relembrou a defesa que evitou o segundo gol dos cearenses no fim de semana e que culminou no primeiro gol de Felipe Tontini. Camisa 1 ainda cita confiança no elenco para equipe atingir o objetivo

12/08/2024 - 16h53min Atualizada em 12/08/2024 - 17h21min