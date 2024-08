Na manhã deste sábado (10), a equipe de futsal do Colégio Murialdo garantiu a classificação para os Jogos Escolares Brasileiros. Os estudantes, com idade entre 12 e 14 anos, venceram a partida contra a equipe da Escola Professor Firmino Cardoso Junior, da cidade de São Pedro do Sul, pelo placar de 3 a 1. O jogo foi realizado CIE São Caetano, em Caxias do Sul.