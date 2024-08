Depois de duas derrotas fora de casa pela Série C 2024, o Caxias volta para seu conforto. Foi no Estádio Centenário que o time somou as quatro vitórias que tem na competição. E para o duelo deste sábado (10), às 19h30min, diante do Ferroviário, a escalação do time depende da recuperação de três jogadores.