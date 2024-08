Reforço Notícia

Apafut anuncia contratação de ex-atacante do Caxias para a disputa da Terceirona Gaúcha

Gabriel Lagoa, 26 anos, é mais um reforço da equipe para a competição que inicia em setembro. Clube de Caxias do Sul, que vai mandar seus jogos no Complexo do Sesi, está no Grupo 1 ao lado de Gramadense, Guarani-VA e Elite

01/08/2024 - 17h54min Atualizada em 01/08/2024 - 17h54min