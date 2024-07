A Ultramaratona Caminhos de Caravaggio (UMCC) já havia anunciado transferência do evento para o dia 14 de março de 2025. Inicialmente, a corrida aconteceria no próximo dia 16 de maio. No entanto, por conta dos desastres que assolam o Rio Grande do Sul, uma nova data foi confirmada. As inscrições estão abertas e a prova terá novidades.