Para manter a essência longe do Jaconi, Juventude encara o Atlético-MG

Alviverde entra em campo nesta terça-feira pelo primeiro confronto de uma sequência de três jogos fora de Caxias do Sul, sendo os dois primeiros com mando do clube alviverde. Time negociou para atuar no Estádio Mané Garrincha, em Brasília

16/07/2024 - 06h04min Atualizada em 16/07/2024 - 06h04min