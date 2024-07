O Juventude encara o Fortaleza, às 20h, no Alfredo Jaconi, na noite desta segunda-feira (8), pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino A-2. As gurias jaconeras podem até empatar que garantem o acesso à primeira divisão em 2025. Já o Caxias enfrenta o Remo, no Centenário, pela 12ª rodada da Série C. A partida marca a estreia de Thiago Gomes no comando técnico Grená.