Mirando o alívio: Caxias pode deixar a zona de rebaixamento se vencer o Confiança nesta quarta-feira

Time do atacante Robinho entra em campo nesta quarta-feira (31), às 19h, no Estádio Centenário dependendo apenas de si para sair do Z-4 do Campeonato Brasileiro da Série C

31/07/2024 - 06h29min