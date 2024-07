Mais uma cara conhecida do torcedor alviverde está de volta ao clube. O Juventude anunciou oficialmente, nesta quarta-feira (18), o retorno do meio-campista Guilherme Castilho, 24 anos, para a sequência do Brasileirão. Como já atuou pelo Ceará na Copa do Brasil, o atleta não poderá jogar a competição pelo Verdão.