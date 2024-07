Não deu Notícia

Glória perde para o Pelotas nos pênaltis e é eliminado nas quartas de final da Divisão de Acesso

Equipe de Vacaria venceu no tempo normal por 2 a 0, mas acabou desperdiçando três cobranças e, diante do seu torcedor, deu adeus a chance de voltar à Primeira Divisão do futebol gaúcho

17/07/2024 - 21h47min