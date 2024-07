Fase eliminatória Notícia

Do que o Veranópolis precisa para se classificar às semifinais da Divisão de Acesso

Equipe do goleiro Rodrigo Mamá empatou o primeiro jogo diante do Inter-SM, em casa. Nesta quinta-feira (18), o duelo decisivo será no estádio Presidente Vargas, em Santa Maria

18/07/2024 - 05h03min