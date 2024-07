O Juventude encerrou a preparação para encarar o Inter, quarta-feira (10), às 19h, no Estádio Beira-Rio, com um treinamento na manhã desta terça-feira (9). A atividade foi realizada no Centro de Treinamentos do clube. Depois de golear o Grêmio por 3 a 0 pelo Brasileirão, a equipe alviverde tem pela frente dois confrontos pela terceira fase do torneio nacional.