O Caxias acertou a contratação do volante Wendell, 21 anos, que estava no Amazonas, na disputa da Série B do Brasileiro. O atleta exerce a segunda função do meio-campo e foi um pedido do técnico Thiago Gomes. O ex-comandante grená, Lacerda, atualmente na equipe de Manaus, também ajudou na vinda do jogador. O contrato do volante com o Grená vai até o fim do Gauchão de 2025.