Demorou 45 dias para o Caxias voltar a sentir o gostinho da vitória na Série C do Brasileiro. Depois de vencer o Figueirense por 2 a 1, no dia 2 de junho, o Grená não comemorava os três pontos há sete rodadas da competição. E o triunfo veio em grande estilo na noite de quarta-feira (17). A equipe de Thiago Gomes aplicou sonoros 3 a 0 na Aparecidense e voltou a respirar na briga pela sobrevivência.