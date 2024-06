Mesmo atuando fora de casa, o Veranópolis confirmou seu melhor momento e derrotou o Brasil-Far, neste domingo (9), no Estádio das Castanheiras, por 1 a 0. Com o resultado, a equipe pentacolor fechou o primeiro turno no G-4 do Grupo A, com 12 pontos, enquanto o rubro-verde vive situação mais delicada, na sétima colocação, com apenas seis.