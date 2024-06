Reencontro Notícia

"Tenho uma série de componentes emocionais muito fortes em Caxias", afirma técnico Tite

Treinador do Flamengo voltará a dirigir um clube em sua terra natal depois de 15 anos. Partida com o Juventude incia às 20h, no Alfredo Jaconi. Comandante rubro-negro admitiu ter um carinho especial pelos dois clubes da cidade, em entrevista ao canal oficial do Fla

26/06/2024 - 14h03min Atualizada em 26/06/2024 - 16h50min