Bragantino e Juventude se enfrentam neste sábado em partida válida pela 9ª rodada do Brasileirão. A partida inicia às 18h30min, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O Verdão vem de empate com o Vitória em 1 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi.