O Caxias não conseguiu desbancar o favoritismo do Volta Redonda e saiu do gramado do estádio Raulino de Oliveira com a derrota por 1 a 0. O gol foi anotado por PK, aos 16 minutos do segundo tempo. O time de Argel ainda viu o goleiro Zé Carlos evitar o pior com grandes defesas, sobretudo no primeiro tempo.