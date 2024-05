As atividades dos programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL), de Caxias do Sul, serão retomados gradualmente nesta semana. Os encontros do Conviver já acontecem nesta segunda-feira (6), exceto os realizados nas localidades mais atingidas do interior, que voltarão progressivamente de acordo com a normalização dos acessos e serviços básicos.