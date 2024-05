O Rio Grande do Sul vive o maior desastre da sua história, por conta das chuvas e das enchentes. Com isso, a Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SMEL), suspendeu a realização das etapas classificatórias de Futsal Feminino dos Jogos Escolares, das categorias Infantil e Mirim, que aconteceriam nesta quinta e sexta-feira (3).