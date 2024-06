Caxias do Sul se despede, nesta terça-feira (28), de um dos grandes nomes da crônica esportiva da cidade. Morreu, aos 88 anos, Hilton Britto. Ele é velado na Capela E do Memorial São José e o sepultamento ocorre, às 17h, no cemitério da sociedade do bairro de Nossa Senhora de Lourdes. Britto tratava, há um ano, de um câncer e morreu em casa após um ataque cardíaco.