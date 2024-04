A reestreia de Criciúma e Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro terminou empatada em 1 a 1, na noite deste sábado (13). O destaque da partida, entretanto, aconteceu após o apito final. Pelo clube catarinense, o atacante congolês, nascido na França, Yannick Bolasie fez sua estreia no futebol brasileiro, e, ainda sem falar português, recebeu uma ajuda inusitada na entrevista depois do jogo: Nenê, meia do Juventude, traduziu a pergunta da repórter Manu Silva, do Premiere, e também a resposta para os telespectadores.