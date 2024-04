Nesta sexta-feira (12), inicia na Vila Olímpica, em Gramado, a segunda edição do Gramado Games, um dos maiores eventos de Crossfit do estado e do Brasil. O evento começa a partir das 19h desta sexta-feira (12). No sábado (13) e domingo (14), as provas começam às 8h30min e encerram às 19h.