Era o tudo ou nada. E mesmo com uma boa atuação em grande parte do duelo, o Caxias do Sul Basquete foi derrotado pelo Minas, acumulou a sua 11ª derrota consecutiva e deu adeus às chances de classificação aos playoffs. Na noite desta quarta-feira (10), no Ginásio do Sesi, o time perdeu por 99 a 88.