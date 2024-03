Quando Argel Fuchs chegou ao Estádio Centenário, nas vésperas do clássico Ca-Ju 288, pela nona rodada do Gauchão 2024, o perigo pelo rebaixamento ameaçava e deixava o ambiente no Estádio Centenário conturbado. Pois eis que o técnico não apenas exorcizou o fantasma, como está a uma partida de colocar o clube em mais uma final de Estadual. Seria a terceira do Grená nos últimos cinco anos.