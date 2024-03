O Caxias de Argel vive o melhor momento da temporada. Em menos de uma semana, o treinador classificou o clube para as segundas etapas do Gauchão e da Copa do Brasil. E o desafio deste sábado (2), diante do Novo Hamburgo, às 16h30min, no Estádio do Vale, é conseguir uma colocação melhor na tabela do Estadual e evitar um confronto mais complicado, diante de Inter ou Grêmio nas quartas.