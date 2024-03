Apesar da sequência de resultados sem vitórias, o ambiente não foi de cara fechada no Centro de Treinamentos do Juventude. Sob o comando de Roger Machado, o grupo Alviverde realizou nesta quinta-feira o penúltimo treino antes da viagem para Bagé. No sábado (9), às 19h30min, o Ju encara o Guarany, no Estádio Estrela D'alva pelo Gauchão.