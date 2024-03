Atuando na Morada dos Quero Queros, em Alvorada, no último sábado (23), o Juventude ficou no empate em 1 a 1 contra o Internacional, na estreia do Campeonato Gaúcho sub-17. Schaffer, de pênalti, anotou o gol Jaconero. A equipe comandada por Fernando Garcia retorna a campo na próxima quinta-feira (28), contra o Aimoré, em Caxias do Sul.