O Caxias vive seu melhor momento na temporada. Em menos de um mês, o time se classificou na Copa do Brasil e no Gauchão. No Estadual, a equipe chegou a correr riscos de deixar a zona de classificação, mas garantiu o terceiro lugar na tabela ao fim da primeira fase. Cenário bem diferente daquele vivido há quatro rodadas, quando o clube era treinado por Gerson Gusmão.