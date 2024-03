O Caxias divulgou, na tarde desta sexta-feira (15), a primeira parcial de ingressos comercializados para o jogo de ida da semifinal do Gauchão diante do Grêmio. O duelo está marcado para esse sábado, às 16h30min, no Estádio Centenário. O total para as duas torcidas corresponde a um pouco mais de 1,1 mil entradas vendidas.